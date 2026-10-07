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    Qızılın qiyməti avqustun əvvəlindən ilk dəfə 4 100 dollardan aşağı düşüb

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2026
    • 17:34
    Qızılın qiyməti avqustun əvvəlindən ilk dəfə 4 100 dollardan aşağı düşüb

    Qızıl fyuçersinin qiyməti 1 troya unsiyası üçün 4 098 ABŞ dollarına qədər aşağı düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Comex" birjasının məlumatları təsdiqləyir.

    Belə ki, qızıl sonuncu dəfə bu səviyyədə avqustun 4-də ticarət olunub.

    Qızıl ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin protokolunun gözləntiləri fonunda ucuzlaşıb.

    Palladium 2,91 % ucuzlaşaraq 1 unsiya üçün 1,1 min ABŞ dolları, gümüşün qiyməti isə 2,55 % aşağı düşərək 1 unsiya üçün 60,11 ABŞ dolları olub.

    Qiymətli metallar və qiymətli daşlar Federal Ehtiyat Sistemi
    Стоимость золота опустилась ниже $4 100 за унцию впервые с начала августа
    MiniBoss
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