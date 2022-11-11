Стоимость нот Центрального банка Азербайджана в обращении превысила 1 млрд манатов

Сегодня стоимость нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в обращении впервые с 17 марта прошлого года превысила 1 млрд манатов.

Сегодня стоимость нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в обращении впервые с 17 марта прошлого года превысила 1 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, общая стоимость нот увеличилась на 60 млн манатов по сравнению с предыдущим днем и достигла 1 млрд 50 млн манатов.

Напомним, что ЦБА проводит новую денежно-кредитную политику с 1 сентября текущего года. В этом контексте нижний предел процентного коридора был снижен до 4%, в дополнение к 28-дневным нотам в обращение были выпущены 84-дневные, 168-дневные и 252-дневные ноты. В настоящее время годовая доходность облигаций составляет 3,79%, 4,19%, 4,41% и 4,78%.