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Стоимость биткоина впервые превысила 63 тыс. долларов

Стоимость биткоина впервые превысила 63 тыс. долларов Стоимость криптовалюты обновила исторический максимум
Финансы
13 апреля 2021 г. 14:15
Стоимость биткоина впервые превысила 63 тыс. долларов

Биткойн в ходе торговой сессии вырос на 4,64% и достиг 63,088 тыс. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Таким образом, цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум.

Он рос в цене на 2,34% - до 62,394 тыс. долларов за единицу.

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Биткоин в ходе торговой сессии вырос в цене на 2,67% - до 62,525 тыс. долларов США за единицу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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