Стоимость биткоина приближается к 50 тыс. долларов

Самая популярная криптовалюта — биткоин — побила свой прежний исторический рекорд, установив новый — 49 157 долларов

Самая популярная криптовалюта — биткоин — побила свой прежний исторический рекорд, установив новый — 49 157 долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

Таким образом, по состоянию на 10:17 по московскому времени биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 2,86 процента.

Ранее, 11 февраля сообщалось, что цена достигла 48 399 долларов.

Резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов и указании, что "в ближайшем будущем" она начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.