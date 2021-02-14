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Стоимость биткоина приближается к 50 тыс. долларов

Стоимость биткоина приближается к 50 тыс. долларов Самая популярная криптовалюта — биткоин — побила свой прежний исторический рекорд, установив новый — 49 157 долларов
Финансы
14 февраля 2021 г. 10:29
Стоимость биткоина приближается к 50 тыс. долларов

Самая популярная криптовалюта — биткоин — побила свой прежний исторический рекорд, установив новый — 49 157 долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

Таким образом, по состоянию на 10:17 по московскому времени биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 2,86 процента.

Ранее, 11 февраля сообщалось, что цена достигла 48 399 долларов.

Резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов и указании, что "в ближайшем будущем" она начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

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