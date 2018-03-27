США хотят внедрения правил фондовых рынков на криптовалютных биржах

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Криптовалютные биржи могли бы стать лучше, если внедрить те же правила, которые действуют на биржах ценных бумаг.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, так считают в американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Многие из регуляторов, экспертов и аналитиков считают, что криптовалютным рынкам все еще не хватает надзора и регулирования.

Согласно недавнему репортажу Venture Beat, старший специалист SEC Брет Редфарн заявил, что в нынешнем состоянии криптовалютные рынки напоминают "Дикий Запад".

Беспокойство SEC вызывают манипулирование криптовалютным рынком, кибербезопасностью, мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма.

Помимо криптовалютных бирж, SEC также следит за первичными предложениями монет (ICO) и продажами токенов. Регуляционное агентство США обеспокоено тем, что большинство ICO могут быть классифицированы как ценные бумаги и не соответствуют нормам, которым соответствуют традиционные ценные бумаги.

Некоторые криптовалютные эксперты считают, что рынок криптовалют и ICO станет лучше тогда, когда регуляторы создадут определенную нормативную базу. Правильные регуляционные правила и меры безопасности могут также дать институциональным инвесторам больше уверенности и мотивации инвестировать в криптовалютный рынок.

Аналитическая группа Report отмечает, что продажи на рынке цифровых валют усилились на фоне этих заявлений.