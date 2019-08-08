Среднемесячная зарплата в Азербайджане достигла 585 манатов

Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 2,9% и по состоянию на 1 июля составило 1 613,7 тыс. человек, что на 4,4% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из них 903,4 тыс. заняты в государственном, 710,3 тыс. - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 20,6% заняты в сфере образования, 18% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,2% - промышленности, 8,3% - здравоохранения и социальных услуг, 7,5% - строительства, 6,9% - государственного управления и обороны, социального обеспечения,4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 12,6% - других секторах экономики.

В январе-июне этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в годовом сравнении выросла на 8,2% и составила 585,2 маната. Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.