Среднемесячная зарплата в Азербайджане достигла 584 манатов

Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 2,9% и по состоянию на 1 июля составило 1590,7 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из них 898 тыс. заняты в государственном, 692,7 тыс. - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 21,0% заняты в сфере образования, 18,4% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,1% - промышленности, 8,4% - здравоохранения и социальных услуг, 7,2% - строительства, 6,9% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 12,3% - других секторах экономики.

В январе-мае этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в годовом сравнении выросла на 7,9% и составила 583,7 маната. Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.