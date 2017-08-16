Спрос на ноты ЦБА втрое превысил предложение

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана (ЦБА) номиналом 100 манатов, общим объемом 200 млн манатов и сроком обращения 28 дней (государственный регистрационный номер 50100359S).

Об этом сообщили Report в БФБ.

В ходе аукциона поступила 21 заявка от 15 инвесторов. Общая номинальная стоимость заявок составила 541,682 млн манатов.

Заявки представлены в ценовом интервале 99,2278 (10,01%) маната. ЦБА установил цену усечения по конкурентоспособным заявкам и средневзвешенную цену на этом же уровне. Объем реализации данной эмиссии нот определен в размере 200 млн манатов.

Срок погашения ценных бумаг – 13 сентября.