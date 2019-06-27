Замминистра: Соглашение с Россией в области пенсионного обеспечения планируется подписать в этом году

"Проект "Соглашение между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в области пенсионного обеспечения" находится в процессе разработки. К концу года ожидается завершение обсуждений и его подписание".

Об этом Report сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По словам А. Керимова, новое соглашение может вступить в силу уже в 2020 году:

"Мы провели широкие обсуждения с Россией. Даже МИД присоединился к переговорам. В апреле шли интенсивные переговоры. Но мы планируем завершить их до конца года".

По его словам, целью проекта является создание правовой основы для обеспечения прав граждан Азербайджана, работающих в России в качестве трудовых мигрантов, на пенсионное и социальное страхование в будущем.