Замминистра: Соглашение с Россией в области пенсионного обеспечения планируется подписать в этом году

"Проект "Соглашение между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в области пенсионного обеспечения" находится в процессе разработки. К концу года ожидается завершение обсуждений и его подписание".
Об этом Report сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.
По словам А. Керимова, новое соглашение может вступить в силу уже в 2020 году:
"Мы провели широкие обсуждения с Россией. Даже МИД присоединился к переговорам. В апреле шли интенсивные переговоры. Но мы планируем завершить их до конца года".
По его словам, целью проекта является создание правовой основы для обеспечения прав граждан Азербайджана, работающих в России в качестве трудовых мигрантов, на пенсионное и социальное страхование в будущем.
Tural İbadlıАвтор новости