SOCAR выплатил первые проценты по новым облигациям

Первая процентная выплата по облигациям SOCAR второго выпуска в объеме 100 млн долларов США, спрос на которые составил 400 млн долларов США, состоялась 1 февраля.

Первая процентная выплата по облигациям SOCAR второго выпуска в объеме 100 млн долларов США, спрос на которые составил 400 млн долларов США, состоялась 1 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, на счета держателей облигаций была перечислена квартальная выплата процентов в размере 1,125 млн долларов.

Напомним, что номинальная стоимость новых облигаций SOCAR составляет 1000 долларов, срок обращения 5 лет, доходность 4,5% годовых. Проценты выплачиваются раз в квартал.

Всего за первые 3 месяца объем операций на вторичном рынке ценных бумаг достиг 17 млн долларов, количество совершенных сделок превысило 100, облигации стали самой торгуемой корпоративной ценной бумагой на Бакинской фондовой бирже, а 1 090 долларов стала самой высокой ценой продажи на сегодняшний день (включая 1-й выпуск облигаций SOCAR). Все это свидетельствует о высоком спросе на новые облигации SOCAR.

Владельцы облигаций SOCAR могут получить краткосрочный кредит через операции РЕПО, а также, получить кредит в манатах под 14-15%, заложив свои облигации в соответствующем банке. В этом случае держатели облигаций не теряют свои процентные оплаты в 4,5%, а реальная процентная ставка по кредиту снижается до 9-10%.

Очередная выплата процентов по облигациям SOCAR, которые можно приобрести в киосках в центрах Службы ASAN № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в Азербайджане, состоится 1 мая 2022 года.