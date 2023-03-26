О нас

СМИ: Рынок венчурных инвестиций обвалится на рекордные $500 млн из-за краха SVB

СМИ: Рынок венчурных инвестиций обвалится на рекордные $500 млн из-за краха SVB Из-за краха Silicon Valley Bank (SVB) венчурный рынок может обвалиться на рекордные 25-30% или на $500 млн.
Финансы
26 марта 2023 г. 09:16
СМИ: Рынок венчурных инвестиций обвалится на рекордные $500 млн из-за краха SVB

Из-за краха Silicon Valley Bank (SVB) венчурный рынок может обвалиться на рекордные 25-30% или на $500 млн.

Как передает Report со ссылкой на ГАЗЕТА.RU, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на подсчеты своих аналитиков.

Индустрия венчурного капитала стоимостью $2 трлн может столкнуться с уценкой портфеля на 25-30% или на $500 млн из-за краха американского SVB, отметили аналитики Bloomberg Intelligence.

Они добавили, что после краха SVB должна состояться более тщательная оценка и раскрытие информации. При этом на данном рынке нет возможностей для притворства или расширения.

По словам аналитика Bloomberg Гаурава Патанкара, политика "расширения" и "притворства" подразумевает под собой то, что некоторые венчурные компании удерживают часть активов и поддерживают капитал, чтобы не допустить раскрытия информации об их истинной цене. Однако такие методы лишь временно отодвигают проблему, но не решают ее.

25 марта заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь во время выступления на открытии Китайского форума развития в Пекине заявил, что банкротство одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском, который скажется на финансовой системе США и других стран. Эксперт высказал мнение, что к банкротству американского банка привело неэффективное управление в банковском секторе, дисбалансы в структуре, некачественное управление в вопросе управления рисками.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi