Сменилось руководство Standard Insurance

Сменился председатель совета директоров страховой компании Standard Insurance.

Как сообщает Report, Ниджад Магеррам оглу Мамедов сменил на этом посту Рахмана Алиага оглу Бабаева.

Новый председатель также является директором Standard Leasing, который вместе со Standard Insurance входит в AB Standard.

Члены СД Орудж Гейдар оглу Гейдаров и Эмин Гейдар оглу Бабаев покинули свои посты. На их места назначений нет.

Кроме того, уволился Ровшан Шакир оглы Байрамов, временно представленный в правлении и ревизионной комиссии Standard Insurance.

Standard Insurance была создана в 2002 году. Ее уставный капитал составляет 11 млн манатов. Акции компании на 100% принадлежат AB Standard.