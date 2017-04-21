Сменилось руководство Standard Insurance

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель Совета директоров страховой компании Standard Insurance.

Как сообщает Report, им стал Орудж Гейдаров.

Он сменил на новой должности Фуада Халилова, который руководил Советом директоров с октября прошлого года.

Напомним, что Standard Insurance действует с 2002 года. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов. Акции компании принадлежат ЗАО AB Standard.