Сменилось руководство Standard Insurance

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель Совета директоров страховой компании Standard Insurance.
Как сообщает Report, им стал Орудж Гейдаров.
Он сменил на новой должности Фуада Халилова, который руководил Советом директоров с октября прошлого года.
Напомним, что Standard Insurance действует с 2002 года. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов. Акции компании принадлежат ЗАО AB Standard.
Namiq HüseynovАвтор новости