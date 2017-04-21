 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сменилось руководство Standard Insurance

    Орудж Гейдаров сменил на новой должности Фуада Халилова

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель Совета директоров страховой компании Standard Insurance.

    Как сообщает Report, им стал Орудж Гейдаров.

    Он сменил на новой должности Фуада Халилова, который руководил Советом директоров с октября прошлого года.

    Напомним, что Standard Insurance действует с 2002 года. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов. Акции компании принадлежат ЗАО AB Standard. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi