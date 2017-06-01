Сменились акционеры Silkway Bank

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В составе акционеров ОАО Silkway Bank произошли изменения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аудиторский отчет банка.

По информации, три физических лица, контролирующих акции Silkway Bank, заменены на одно юридическое и два физических лица. Одним из них по-прежнему остается Зарифа Гамзаева. Она контролирует 69,7% пакета акций.

Другими акционерами являются ООО "VİP Услуги авиации" (30%), входящее в Silkway Holding, и председатель правления банка Эльчин Эльдар оглу Ахмедов (0,3%).

Напомним, что Silkway Bank основан в 2008 году и является правопреемником Azal Bank, действующего с 1993 года. Уставный капитал банка равен 101,545 млн манатов.