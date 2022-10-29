Сеть duty free на Хайнане поставила новый рекорд суточного объема продаж

Магазины беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань поставили новый рекорд суточного объема продаж, реализовав за один день товары на сумму 700 млн юаней (около 97,6 млн долларов по текущему курсу).

Магазины беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань поставили новый рекорд суточного объема продаж, реализовав за один день товары на сумму 700 млн юаней (около 97,6 млн долларов по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета "Хайнань жибао".

Как пишет издание, в пятницу в городе Хайкоу - административном центре провинции - открылся самый большой в мире торговый комплекс беспошлинной торговли. В нем представлено не менее 800 известных китайских и зарубежных брендов, среди которых 25 выставляются на Хайнане впервые. Этот торговый комплекс стал 11-м магазином беспошлинной торговли на Хайнане.

Как передает "Хайнань жибао", в день открытия там побывали свыше 44 тыс. посетителей, продажи торгового центра достигли 60 млн юаней (около 8,37 млн долларов). При этом общий объем продаж 11 магазинов duty free острова 28 октября превысил рекордные 700 млн юаней. Подчеркивается, что этот показатель практически в два раза превышает предыдущий рекорд.

Газета также отмечает, что для стимулирования потребления специально к открытию торгового комплекса в Хайкоу в период с 27 октября по 1 ноября будут выпущены потребительские купоны на общую сумму 4 млн юаней (около 557,9 тыс. долларов) на необлагаемую пошлинами продукцию, а также розничные потребительские ваучеры для продуктов питания на сумму 1 млн юаней (порядка 139,5 тыс. долларов).