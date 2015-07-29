​Сегодня определится будущее курса доллара

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Курс доллар/евро, сохранявший нисходящий тренд в течение трех лет, в ближайший год может несколько укрепиться. Ожидается, что на сегодняшнем очередном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) поверхностно будут затронуты планы ФРС по поводу возможного будущего повышения учетной ставки.

Как сообщает Report, ожидается, что в решении, которое будет обнародовано в 23:00 по бакинскому времени, глава ФРС Джанет Йеллен сообщит о намерении повысить учетную ставку в сентябре. Подобная новость в короткие сроки укрепит доллар США. Однако, позже инвесторов заинтересуют дата и темпы очередного повышения учетной ставки, что, в свою очередь, будет зависеть от макроэкономических показателей США и Китая в ближайшие месяцы.

Аналитическая группа Report отмечает, что резкий спад на китайской фондовой бирже не сулит ничего положительного экономике Китая. Ожидается, что слабые макроэкономические показатели китайской экономики окажут отрицательный эффект на экономику США. Если темпы развития экономики США в ближайшие годы не оправдают прогнозы, это может ограничить повышение учетной ставки. Именно по этой причине инвесторы придают особое значение сегодняшним заявлениям ФРС. Если ФРС свяжет процесс повышения учетной ставки с развитием мировой экономики, то в ближайшее время курс доллара может несколько снизиться.

"Не исключено, что курс евро повысится до отметки 1,22 USD/EUR. Однако, в долгосрочной перспективе доллар сохранит восходящий тренд и курс евро снизится до 0,85 USD/EUR", - прогнозируют аналитики Report.

Как видно из нижеприведенного графика, курс продолжает держаться в определенном долгосрочном тренде. Нижняя граница держится на уровне 1,00, верхняя - на уровне 1,32. В краткосрочной перспективе курс будет колебаться в коридоре 1,08-1,11 и графически представляет собой форму флага. Курс сохранится определенное время на данном уровне, затем определит свое направление.