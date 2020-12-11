Счетная палата восстановила в бюджет 130 млн манатов за последние годы

В результате аудиторской деятельности Счетной палаты за последние годы в государственный бюджет было восстановлено более 130 млн манатов

В результате аудиторской деятельности Счетной палаты за последние годы в государственный бюджет было восстановлено более 130 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, в деятельности учреждения наблюдаются важные качественные изменения: “С 2017 года издается журнал “Государственный аудит”. Заметно, что документы, представленные в Милли Меджлис по вопросам составления и исполнения государственного бюджета, подготовлены с высоким профессионализмом. В усовершенствовании всех этих процессов есть заслуга Вугара Гюльмамедова".