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Счетная палата восстановила в бюджет 130 млн манатов за последние годы

Счетная палата восстановила в бюджет 130 млн манатов за последние годы В результате аудиторской деятельности Счетной палаты за последние годы в государственный бюджет было восстановлено более 130 млн манатов
Финансы
11 декабря 2020 г. 12:12
Счетная палата восстановила в бюджет 130 млн манатов за последние годы

В результате аудиторской деятельности Счетной палаты за последние годы в государственный бюджет было восстановлено более 130 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, в деятельности учреждения наблюдаются важные качественные изменения: “С 2017 года издается журнал “Государственный аудит”. Заметно, что документы, представленные в Милли Меджлис по вопросам составления и исполнения государственного бюджета, подготовлены с высоким профессионализмом. В усовершенствовании всех этих процессов есть заслуга Вугара Гюльмамедова".

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası son illər 130 mln manatdan çox büdcə vəsatini bərpa edib

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