Счетная палата указала на дополнительные риски, связанные с бюджетным пакетом

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 12:05
    Счетная палата Азербайджана указала на ряд факторов, которые могут повлиять на устойчивость государственных финансов наряду с уже обозначенными фискальными рисками.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Палаты на законопроект "О государственном бюджете на 2026 год".

    Согласно документу, в среднесрочном периоде структура сроков внутреннего госдолга является одним из основных факторов, непосредственно влияющих на бюджетные расходы. Отмечается, что необходимость рефинансирования внутреннего долга может привести к росту процентных затрат. При этом 85,2% внешнего долга номинировано в долларах США, а около половины общего долга имеет плавающую процентную ставку, что также повышает уязвимость бюджета.

    Прогнозируется, что в 2026 году обслуживание госдолга потребует 2,46 млрд манатов, из которых 1,38 млрд составят процентные выплаты. В палате подчеркнули, что 68% из почти 8 млрд манатов государственных ценных бумаг размещены в краткосрочных облигациях, что увеличивает риски ликвидности, хотя тенденция к замене краткосрочных обязательств долгосрочными частично смягчает ситуацию.

    Кроме того, в январе-сентябре 2025 года объем переплат по налогам увеличился на 290,2 млн манатов, что создает дополнительное давление на прогнозы поступлений и усложняет оценку устойчивости доходов. За тот же период налоговая задолженность выросла на 14,3% - до 452,6 млн манатов, в основном за счет ненефтегазового сектора.

    Палата также отметила необходимость усиления контроля за налоговыми санкциями и процентами, на которые приходится более трети задолженности.

    В документе обращается внимание и на устойчивость пенсионной системы. Отмечается, что несмотря на снижение коэффициента зависимости (отношения числа получателей соцстрахования к числу занятых) с 54,2% (на начало 2024 года) до 51,7% (на конец 2024 года), для обеспечения долгосрочной стабильности требуется более гибкая правовая база и новые механизмы регулирования.

