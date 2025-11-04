Счетная палата указала на дополнительные риски, связанные с бюджетным пакетом

Счетная палата Азербайджана указала на ряд факторов, которые могут повлиять на устойчивость государственных финансов наряду с уже обозначенными фискальными рисками.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Палаты на законопроект "О государственном бюджете на 2026 год".

Согласно документу, в среднесрочном периоде структура сроков внутреннего госдолга является одним из основных факторов, непосредственно влияющих на бюджетные расходы. Отмечается, что необходимость рефинансирования внутреннего долга может привести к росту процентных затрат. При этом 85,2% внешнего долга номинировано в долларах США, а около половины общего долга имеет плавающую процентную ставку, что также повышает уязвимость бюджета.

Прогнозируется, что в 2026 году обслуживание госдолга потребует 2,46 млрд манатов, из которых 1,38 млрд составят процентные выплаты. В палате подчеркнули, что 68% из почти 8 млрд манатов государственных ценных бумаг размещены в краткосрочных облигациях, что увеличивает риски ликвидности, хотя тенденция к замене краткосрочных обязательств долгосрочными частично смягчает ситуацию.

Кроме того, в январе-сентябре 2025 года объем переплат по налогам увеличился на 290,2 млн манатов, что создает дополнительное давление на прогнозы поступлений и усложняет оценку устойчивости доходов. За тот же период налоговая задолженность выросла на 14,3% - до 452,6 млн манатов, в основном за счет ненефтегазового сектора.

Палата также отметила необходимость усиления контроля за налоговыми санкциями и процентами, на которые приходится более трети задолженности.

В документе обращается внимание и на устойчивость пенсионной системы. Отмечается, что несмотря на снижение коэффициента зависимости (отношения числа получателей соцстрахования к числу занятых) с 54,2% (на начало 2024 года) до 51,7% (на конец 2024 года), для обеспечения долгосрочной стабильности требуется более гибкая правовая база и новые механизмы регулирования.