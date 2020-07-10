Счетная палата обеспечила восстановление средств почти на 3 млн манатов

Структура также проконтролировала шаги по устранению недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий

Аудиты за январь-июнь текущего года выявили необоснованное исполнение средств на сумму 3 300,1 тыс. манатов в результате полного несоблюдения требований действующих законодательных актов по использованию бюджетных средств в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, за счет мер, осуществляемых различными структурами, обеспечено восстановление в установленном порядке средств в сумме 1 521,4 тыс. манатов.

По информации, структура также проконтролировала шаги по устранению недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в соответствии с планом работы на 2019 год и предыдущие годы. Так, наряду с мерами, принятыми в прошлом году, в отчетном периоде восстановлено 1 287,4 тыс. манатов.

Таким образом, за январь-июнь 2020 года в целом обеспечено восстановление средств на сумму 2 808,8 тыс. манатов, продолжаются другие контрольные мероприятия, начатые в I полугодии.