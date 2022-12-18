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Саудовский министр: Мы заинтересованы в инвестировании в освобожденные территории Азербайджана

Саудовский министр: Мы заинтересованы в инвестировании в освобожденные территории Азербайджана Инвесторы, прибывшие в Азербайджан в составе делегации Саудовской Аравии, заинтересованы в инвестировании в Азербайджан, в том числе в освобожденные территории.
Финансы
18 декабря 2022 г. 18:50
Саудовский министр: Мы заинтересованы в инвестировании в освобожденные территории Азербайджана

Инвесторы, прибывшие в Азербайджан в составе делегации Саудовской Аравии, заинтересованы в инвестировании в Азербайджан, в том числе в освобожденные территории.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия Халид бен Абдель Азиз аль-Фалих.

По его словам, из Саудовской Аравии в Азербайджан прибыла большая делегация, они представлены не только в государственном секторе, есть и представители частного сектора.

"В состав делегации входят инвесторы, заинтересованные в инвестировании в энергетику, в частности "зеленую энергетику", сельское хозяйство, экотуризм и гостиничное дело в Азербайджане. Считаю, что после полного восстановления инфраструктуры в освобожденных районах, эти территории будут представлять особый интерес для Саудовской Аравии и соседних стран", - сказал саудовский министр.

Он также отметил, что технологические компании Саудовской Аравии рассматривают возможность инвестирования в соответствующий сектор Азербайджана.

"В Азербайджане действует Саудовский фонд развития. Он профинансировал в стране пять проектов. Они заинтересованы в финансировании инфраструктурных проектов в освобожденных районах Азербайджана. Вот уже 30 лет мы рядом с Азербайджанским государством. Один из важнейших вопросов для нас – возвращение нормальной жизни на освобожденные территории", - подытожил Халид бен Абдель Азиз аль-Фалих.

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