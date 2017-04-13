Саудовская Аравия разместила исламские бонды на 9 млрд долларов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия привлекла 9 млрд долларов в рамках дебютной продажи исламских облигаций (сукуков), номинированных в долларах.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это на 1 млрд долларов больше, чем планировалось изначально.

Правительство продало 5-летние сукуки со ставкой купона на 100 базисных пунктов выше среднерыночной ставки свопов на сумму 4,5 млрд долларов, а также 10-летние бумаги со спредом 140 б. п. на аналогичную сумму.

Как отмечается, инвесторы подали заявки более чем на 33 млрд долларов. Saudi Arabian Oil Co., крупнейший в мире производитель нефти, на прошлой неделе впервые продала исламские облигации на сумму 3 млрд долларов.

Напомним, что Саудовская Аравия выходит на международные и внутренние долговые рынки для финансирования дефицита бюджета, который может достичь 53 млрд долларов в этом году. В 2018 году также планируется провести IPO Saudi Aramco, которое должно стать крупнейшим в истории первичным публичным размещением акций.