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    Саудовская Аравия перевела в Центробанк Йемена два миллиарда долларов

    Соглашение о депозите подписали в Эр-Рияде

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия перевела на счета йеменского Центробанка два миллиарда долларов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает саудовское агентство SPA.

    Соглашение о депозите подписали в Эр-Рияде саудовский министр финансов Мохаммед Аль-Джаадан и глава ЦБ Йемена Мохаммед бин Мансур Заммам.

    В ходе церемонии подписания Аль-Джаадан отметил, что соглашение отражает политику королевства по поддержке "йеменского народа". По мнению министра, новый вклад улучшит финансовую ситуацию в Йемене и позитивно отразится на условиях жизни его граждан.

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