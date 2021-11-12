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Самир Шарифов: У Азербайджана довольно устойчивое состояние долговой ситуации

Самир Шарифов: У Азербайджана довольно устойчивое состояние долговой ситуации 14:31
Финансы
12 ноября 2021 г. 15:05
Самир Шарифов: У Азербайджана довольно устойчивое состояние долговой ситуации
Report

"Из-за пандемии COVID-19 многие страны чрезмерно задолжали".

Как сообщает Report, об этом сегодня министр финансов Самир Шарифов заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

По его словам, глобальный уровень долга сегодня равен 100% глобального ВВП.

"У нас довольно устойчивая долговая ситуация. Мы должны сократить внешний государственный долг", - сказал он.

Министр отметил, что внутренняя задолженность является фактором, положительно влияющим на развитие внутренних финансовых рынков.

Отвечая на вопросы, прозвучавшие на заседании по поводу нехватки лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, С.Шарифов сказал: "В Азербайджане на рынке лекарств наблюдается большой рост. Увеличиваются расходы на лечение заболеваний. Но опять же, мы видим, что не достигли желаемого уровня. Проводится работа по включению в перечень ОМС ранее не охваченных заболеваний”.

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Версия на английском языке Samir Sharifov: Azerbaijan's debt situation is quite stable
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Azərbaycanın kifayət qədər dayanıqlı borc vəziyyəti var"

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