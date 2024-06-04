О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 июня 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8546 маната, курс рубля повысился на 1,1% и составил 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8546

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1359

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3242

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0916

100 Вон Республики Корея

0,1237

1 Чешская крона

0,0751

100 Чилийских песо

0,1881

1 Китайский юань

0,2346

1 Датская крона

0,2486

1 Грузинский лари

0,6089

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1776

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1633

1 Швейцарский франк

1,8981

1 Израильский шекель

0,4649

1 Канадский доллар

1,2464

1 Кувейтский динар

5,5452

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3620

1 Мексиканское песо

0,0966

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,0361

1 Норвежская крона

0,1627

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4339

1 Сингапурский доллар

1,2626

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2496

1 Турецкая лира

0,0528

1 Тайваньский доллар

0,0525

1 Таджикский сомони

0,1579

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0420

100 Японских йен

1,0876

1 Новозеландский доллар

1,0524

Золото (1 унция)

3993,7165

Серебро (1 унция)

52,1084

Платина (1 унция)

1733,9065

Палладиум (1 унция)

1578,2545
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.06.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.06.2024)

Самое важное

Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi