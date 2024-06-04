Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8546 маната, курс рубля повысился на 1,1% и составил 0,0191 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8546
|
1 Российский рубль
|
0,0191
|
1 Австралийский доллар
|
1,1359
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3242
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0916
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1237
|
1 Чешская крона
|
0,0751
|
100 Чилийских песо
|
0,1881
|
1 Китайский юань
|
0,2346
|
1 Датская крона
|
0,2486
|
1 Грузинский лари
|
0,6089
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1776
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0105
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1633
|
1 Швейцарский франк
|
1,8981
|
1 Израильский шекель
|
0,4649
|
1 Канадский доллар
|
1,2464
|
1 Кувейтский динар
|
5,5452
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3620
|
1 Мексиканское песо
|
0,0966
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Египетский фунт
|
0,0361
|
1 Норвежская крона
|
0,1627
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4339
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2626
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2496
|
1 Турецкая лира
|
0,0528
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0525
|
1 Таджикский сомони
|
0,1579
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0420
|
100 Японских йен
|
1,0876
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0524
|
Золото (1 унция)
|
3993,7165
|
Серебро (1 унция)
|
52,1084
|
Платина (1 унция)
|
1733,9065
|
Палладиум (1 унция)
|
1578,2545