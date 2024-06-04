Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8546 маната, курс рубля повысился на 1,1% и составил 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8546 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1359 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3242 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0916 100 Вон Республики Корея 0,1237 1 Чешская крона 0,0751 100 Чилийских песо 0,1881 1 Китайский юань 0,2346 1 Датская крона 0,2486 1 Грузинский лари 0,6089 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1776 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1633 1 Швейцарский франк 1,8981 1 Израильский шекель 0,4649 1 Канадский доллар 1,2464 1 Кувейтский динар 5,5452 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3620 1 Мексиканское песо 0,0966 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,0361 1 Норвежская крона 0,1627 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4339 1 Сингапурский доллар 1,2626 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2496 1 Турецкая лира 0,0528 1 Тайваньский доллар 0,0525 1 Таджикский сомони 0,1579 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0420 100 Японских йен 1,0876 1 Новозеландский доллар 1,0524 Золото (1 унция) 3993,7165 Серебро (1 унция) 52,1084 Платина (1 унция) 1733,9065 Палладиум (1 унция) 1578,2545 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.06.2024)