ЦБА и МВФ обсудили достижение целей денежной политики

Обсуждено достижение целей денежной политики между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Международным валютным фондом (МВФ).

Обсуждено достижение целей денежной политики между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В ходе встречи с руководителем миссии МВФ по Азербайджану, Ближнему Востоку и Центральной Азии Анной Бордон были обсуждены макроэкономические показатели и перспективы развития в стране. Кроме того, проведен обмен мнениями о реализации целей денежной политики, вопросах совершенствования ее рамок, обсуждены направления дальнейшего сотрудничества и технической помощи", - говорится в публикации.