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ЦБА и МВФ обсудили достижение целей денежной политики

ЦБА и МВФ обсудили достижение целей денежной политики Обсуждено достижение целей денежной политики между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Международным валютным фондом (МВФ).
Финансы
3 июня 2024 г. 17:30
ЦБА и МВФ обсудили достижение целей денежной политики

Обсуждено достижение целей денежной политики между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В ходе встречи с руководителем миссии МВФ по Азербайджану, Ближнему Востоку и Центральной Азии Анной Бордон были обсуждены макроэкономические показатели и перспективы развития в стране. Кроме того, проведен обмен мнениями о реализации целей денежной политики, вопросах совершенствования ее рамок, обсуждены направления дальнейшего сотрудничества и технической помощи", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Central Bank, IMF discuss achievement of monetary policy goals
Версия на азербайджанском языке ФотоAMB və IMF pul siyasəti hədəflərinə nail olunmasını müzakirə edib

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