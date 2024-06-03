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В Баку состоялось заседание правления Союза оценщиков тюркских государств

В Баку состоялось заседание правления Союза оценщиков тюркских государств В Баку состоялось заседание правления Союза оценщиков тюркских государств.
Финансы
3 июня 2024 г. 17:45
В Баку состоялось заседание правления Союза оценщиков тюркских государств

В Баку состоялось заседание правления Союза оценщиков тюркских государств.

Как сообщает Report, в ходе заседания были созданы рабочие группы по расширению взаимодействия, разработке единых стандартов оценки и единой базы данных оценщиков тюркских государств.

В заседании приняли участие руководители и представители оценочных объединений Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра - которые являются членами Союза оценщиков тюркских государств, а также представители России, Беларуси и Грузии в качестве гостей.

На заседании были обсуждены дальнейшие направления деятельности ведомства, а также утвержден план действий союза на 2024 год.

Ранее Азербайджан был избран председателем Союза оценщиков тюркских государств. Президентские полномочия возложены на представителя Азербайджана - председателя Общества оценщиков Вугара Оруджа. Вице-президентом избран глава Ассоциации оценщиков Турции Яшар Бахчеджи.

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