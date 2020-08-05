Самир Шарифов: Должны быть созданы гибкие финансовые буферы

По словам министра, своевременно принятые решения предотвратили негативные явления в экономике

В госбюджете Азербайджана цена одного барреля нефти заложена в 35 долларов США на ближайшие 6 месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

“Ситуация с нефтью в апреле-мае была еще более напряженной, цена упала до 13 долларов США. Президент Ильхам Алиев предпринял определенные шаги по снижению негативного влияния на экономику страны. Своевременно принятые решения предотвратили негативные явления в экономике. Одной из проблем в сложившейся социально-экономической ситуации является ее неопределенность. Сегодня никто в мире не может сказать, сколько продлится пандемия. Именно с учетом этого должны быть созданы гибкие финансовые буферы, чтобы предотвратить любые возможные угрозы”, - сказал он.