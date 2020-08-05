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Report Georgia

Самир Шарифов: Должны быть созданы гибкие финансовые буферы

Самир Шарифов: Должны быть созданы гибкие финансовые буферы По словам министра, своевременно принятые решения предотвратили негативные явления в экономике
Финансы
5 августа 2020 г. 12:31
Самир Шарифов: Должны быть созданы гибкие финансовые буферы

В госбюджете Азербайджана цена одного барреля нефти заложена в 35 долларов США на ближайшие 6 месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

“Ситуация с нефтью в апреле-мае была еще более напряженной, цена упала до 13 долларов США. Президент Ильхам Алиев предпринял определенные шаги по снижению негативного влияния на экономику страны. Своевременно принятые решения предотвратили негативные явления в экономике. Одной из проблем в сложившейся социально-экономической ситуации является ее неопределенность. Сегодня никто в мире не может сказать, сколько продлится пандемия. Именно с учетом этого должны быть созданы гибкие финансовые буферы, чтобы предотвратить любые возможные угрозы”, - сказал он.

 

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: “Çevik maliyyə buferləri yaradılmalıdır”

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