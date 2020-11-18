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S&P: Обесценение банковских активов может быть предотвращено с 2021 года

S&P: Обесценение банковских активов может быть предотвращено с 2021 года Создание дополнительных резервов может замедлить получение прибыли банковским сектором Азербайджана в 2020-2021 годах
Финансы
18 ноября 2020 г. 14:05
S&P: Обесценение банковских активов может быть предотвращено с 2021 года

Азербайджанские банки сталкиваются с растущими проблемами, препятствующими развитию их бизнеса и перспективам получения прибыли. Эти и устойчивые внешние угрозы могут нанести больший ущерб капитальным резервам банков, качеству активов и финансовой стабильности, чем предполагалось ранее.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном Международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings.

“Мы предполагаем, что объем просроченных кредитов (Non-Performing Loan – NPL) достигнет 12-15% в 2020-2021 годах с 8% в 2019 году. В то же время мы считаем, что рост NPL и обесценение активов может быть предотвращено с 2021 года. Таким образом, создание дополнительных резервов может замедлить получение прибыли банковским сектором Азербайджана в 2020-2021 годах.

Несколько лет назад [в 2015 году] резкое обесценение азербайджанского маната привело к длительному валютному дисбалансу между банковскими активами и обязательствами. В результате это привело к увеличению доли иностранной валюты (более 60%) на клиентских счетах банков.

Нерегулярная волатильность паритета AZN/USD может привести к дестабилизации макроэкономической среды и повышению кредитных рисков в банковском секторе”, - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке S&P: Bank asset quality deterioration can crystallize in 2021
Версия на азербайджанском языке S&P: Bank aktivlərin dəyərsizləşməsinin qarşısı 2021-ci ildən alına bilər

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