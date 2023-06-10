S&P: До 2026 года курс маната к доллару сохранится на стабильном уровне

В Азербайджане до 2026 года сохранится де-факто привязка маната к доллару США на уровне 1,7 маната, поддерживаемая регулярными интервенциями властей на валютном рынке.

В Азербайджане до 2026 года сохранится де-факто привязка маната к доллару США на уровне 1,7 маната, поддерживаемая регулярными интервенциями властей на валютном рынке.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана.

"Тем не менее, по нашему мнению, если цены на углеводороды резко упадут и останутся низкими в течение длительного периода, официальные органы могут рассмотреть возможность корректировки обменного курса. Это помогло бы избежать существенной потери резервов в иностранной валюте, аналогично действиям Центрального банка в 2015 году",- отмечает S&P.