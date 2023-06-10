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S&P: До 2026 года курс маната к доллару сохранится на стабильном уровне

S&P: До 2026 года курс маната к доллару сохранится на стабильном уровне В Азербайджане до 2026 года сохранится де-факто привязка маната к доллару США на уровне 1,7 маната, поддерживаемая регулярными интервенциями властей на валютном рынке.
Финансы
10 июня 2023 г. 12:31
S&P: До 2026 года курс маната к доллару сохранится на стабильном уровне

В Азербайджане до 2026 года сохранится де-факто привязка маната к доллару США на уровне 1,7 маната, поддерживаемая регулярными интервенциями властей на валютном рынке.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана.

"Тем не менее, по нашему мнению, если цены на углеводороды резко упадут и останутся низкими в течение длительного периода, официальные органы могут рассмотреть возможность корректировки обменного курса. Это помогло бы избежать существенной потери резервов в иностранной валюте, аналогично действиям Центрального банка в 2015 году",- отмечает S&P.

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Версия на азербайджанском языке "S&P": "USD/AZN məzənnəsi 2026-cı ilə qədər dəyişməyəcək"

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