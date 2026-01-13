Азербайджан с 2008 года привлек свыше $9 млрд суверенного финансирования

По состоянию на 1 октября 2025 года объем одобренного суверенного финансирования в Азербайджане составил 9,31 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), на 2025 год приходится 174,7 млн долларов, тогда как основная часть средств была одобрена в 2008-2024 годах. За этот период осуществлено 592 операции, реализовано 535 проектов, из которых 74 проекта продолжают действовать.

Наибольшие объемы финансирования были направлены в транспортный сектор - 2,864 млрд долларов, водоснабжение и санитарию - 1,906 млрд долларов, нефтегазовую и энергетическую сферу с сопутствующими услугами - 1,776 млрд долларов, а также в государственное управление и администрирование - 1,172 млрд долларов. Значительные средства также получили экономическая политика, финансы и банковский сектор - 392,3 млн долларов, здравоохранение - 258,1 млн долларов, сельское хозяйство - 221,8 млн долларов, инфраструктура и урбанизация - 103,8 млн долларов, информационно-коммуникационные технологии - 96,5 млн долларов, образование и подготовка трудовых ресурсов - 91,8 млн долларов, климат и устойчивое развитие - 49,2 млн долларов, а также многосекторальные проекты - 24,1 млн долларов.

По видам финансирования инвестиционные проекты составили 7,52 млрд долларов, стабилизационное финансирование - 1,6 млрд долларов, техническое содействие (ТС) - 189,6 млн долларов. Крупнейшим инвестором является Азиатский банк развития, одобривший 3,582 млрд долларов, в том числе 2,063 млрд долларов инвестиционного, 1,5 млрд долларов стабилизационного финансирования и 18,6 млн долларов в форме ТС. Всемирный банк предоставил 2,291 млрд долларов (инвестиционное - 2,284 млрд долларов, ТС - 7,4 млн долларов), Исламский банк развития - 896,9 млн долларов (вся сумма - инвестиционное финансирование), Европейский банк реконструкции и развития - 872,2 млн долларов (инвестиционное), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - 700 млн долларов, включая 600 млн долларов инвестиционного и 100 млн долларов стабилизационного финансирования.

В числе других активных международных институтов - Японское агентство международного сотрудничества (JICA) с объемом финансирования 353,8 млн долларов, Германский банк развития (KfW) - 128,53 млн долларов, Фонд развития Абу-Даби (ADFD) - 91,33 млн долларов, Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) - 72,86 млн долларов, Саудовский фонд развития - 60 млн долларов, Европейская служба внешних связей (EEAS) - 51,44 млн долларов, из которых 35,3 млн долларов пришлись на инвестиционное финансирование и 16,2 млн долларов - на техническое содействие.

Остальное финансирование распределено между Европейским инвестиционным банком, - 45,23 млн долларов (вся сумма - инвестиционное финансирование), Глобальным экологическим фондом (GEF) - 39,15 млн долларов (вся сумма - ТС), Зеленым климатическим фондом (GCF) - 28,79 млн долларов (инвестиционное - 25 млн долларов, ТС - 3,79 млн долларов), Фондом ОПЕК - 22,33 млн долларов (инвестиционное 21,9 млн долларов, ТС - 0,4 млн долларов), Международным фондом сельскохозяйственного развития (IFAD) - 19,35 млн долларов (вся сумма - инвестиционное финансирование), Агентством США по международному развитию (USAID) - 12,95 млн долларов (вся сумма - ТС), Министерством коммерции КНР - 11,93 млн долларов (вся сумма - инвестиционное финансирование), Китайским международным центром экономического и технического обмена - 11 млн долларов (вся сумма - инвестиционное финансирование), Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) - 9,93 млн долларов (вся сумма - инвестиционное финансирование), ПРООН - 7,28 млн долларов (вся сумма - ТС), Австрийским агентством развития - 0,67 млн долларов (вся сумма - ТС), Шведским агентством международного развития (Sida) - 0,4 млн долларов (вся сумма - ТС).