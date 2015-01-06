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    ​Рынок обязательного страхования автомобилей в Азербайджане вырос на 2%

    В отчетном году наблюдается аналогичное повышение и в количестве заключенных страховых договоров

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В 2014 году в Азербайджане заключено 931 464 договора по страхованию автотранспорта. А сумма страховых взносов по этим договорам составила более 70 млн. манатов. Об этом агентству Report сообщили из Бюро обязательного страхования (БОС). По сравнению с предыдущим годом количество заключенных в этой сфере страховых договоров выросло на 2,1%, а сумма взносов - на 2 %. Количество страховых договоров обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев и сумма взносов по этим договорам за 2013-2014 годы указана в нижеследующей таблице:


    Показатели по договорам обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев и взносов по ним отражены в нижеследующей таблице: 

         





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