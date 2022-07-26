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Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 4%

Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 4% В первом полугодии текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было проведено операций на сумму 8 млрд 222,8 млн манатов.
Финансы
26 июля 2022 г. 17:12
Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 4%

В первом полугодии текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было проведено операций на сумму 8 млрд 222,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Часть показателя в 4 661 млн манатов сформировалась на первичном рынке (на 3,2% меньше), а часть в 3 561,8 млн манатов - на вторичном рынке (на 3,9% меньше).

За отчетный период на рынке ценных бумаг была заключена 4 886 сделок. Это на 17,4% меньше, чем годом ранее. 958 сделок пришлось на первичный рынок (на 11,1% меньше), а 3 928 - на вторичный рынок (на 18,8% меньше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 4 % kiçilib

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