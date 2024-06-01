Следующее заседание Союза оценщиков тюркских государств пройдет в Узбекистане

Очередное заседание Союза оценщиков тюркских государств пройдет в 2025 году в Узбекистане.

Следующее заседание Союза оценщиков тюркских государств пройдет в 2025 году в Узбекистане.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж.

Он сказал, что в следующем году председательство в Союзе оценщиков тюркских государств перейдет к Турции.

Отметим, накануне Азербайджан был избран председателем Союза оценщиков тюркских государств. Президентские полномочия возложены на представителя Азербайджана - председателя Общества оценщиков Вугара Оруджа. Вице-президентом избран глава Ассоциации оценщиков Турции Яшар Бахчеджи.