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Следующее заседание Союза оценщиков тюркских государств пройдет в Узбекистане

Следующее заседание Союза оценщиков тюркских государств пройдет в Узбекистане Очередное заседание Союза оценщиков тюркских государств пройдет в 2025 году в Узбекистане.
Финансы
1 июня 2024 г. 13:18
Следующее заседание Союза оценщиков тюркских государств пройдет в Узбекистане

Следующее заседание Союза оценщиков тюркских государств пройдет в 2025 году в Узбекистане.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж.

Он сказал, что в следующем году председательство в Союзе оценщиков тюркских государств перейдет к Турции.

Отметим, накануне Азербайджан был избран председателем Союза оценщиков тюркских государств. Президентские полномочия возложены на представителя Азербайджана - председателя Общества оценщиков Вугара Оруджа. Вице-президентом избран глава Ассоциации оценщиков Турции Яшар Бахчеджи.

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Версия на английском языке Uzbekistan to host next meeting of Turkic States Appraisers Association
Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Qiymətləndiricilər Birlikləri Şurasının növbəti toplantısı Özbəkistanda keçiriləcək

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