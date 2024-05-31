Вугар Орудж: Будут разработаны единые стандарты оценки

Основная цель Совета оценщиков тюркских государств (CAATS) является разработка единых стандартов оценки.

Основная цель Совета оценщиков тюркских государств (CAATS) является разработка единых стандартов оценки.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж.

Он отметил, что с этой целью была создана комиссия: "Стандарты каждой страны будут обобщены и будет создан единый стандарт. CAATS хочет иметь право голоса в сфере оценки на международной арене. Для развития этого ведомства будут созданы соответствующие структуры. Также было принято решение о создании внутри структуры методологического комитета, арбитражного суда, Комитета по международным отношениям для обеспечения совместной деятельности".