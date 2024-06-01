Вугар Орудж: Союз оценщиков тюркских государств служит расширению сотрудничества между странами

Общество оценщиков Азербайджана является одной из первых ассоциативных организаций страны.

Общество оценщиков Азербайджана является одной из первых ассоциативных организаций страны.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель общества Вугар Орудж на III Международном форуме оценщиков тюркских государств.

Он отметил, что позитивные изменения в этой сфере не обошли стороной и Общество оценщиков Азербайджана: "В последние годы в работе общества произошли важные изменения, в которых особое место занимает укрепление международных связей, в особенности с тюркскими государствами. Ранее контакты между оценщиками тюркских государств, к сожалению, не были на высоком уровне".

Орудж сказал, что основной целью Союза оценщиков тюркских государств является содействие расширению сотрудничества между братскими государствами, обмен опытом, формирование единой базы данных и национальных стандартов.

Отметим, накануне Азербайджан был избран председателем Союза оценщиков тюркских государств. Президентские полномочия возложены на представителя Азербайджана - председателя Общества оценщиков Вугара Оруджа. Вице-президентом избран глава Ассоциации оценщиков Турции Яшар Бахчеджи.