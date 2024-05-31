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В Азербайджане будет создана "Дискуссионная платформа" для решения банковских проблем 

В Азербайджане будет создана "Дискуссионная платформа" для решения банковских проблем  В рамках подписанного сегодня меморандума о взаимопонимании между "Ассоциацией банков Азербайджана" (АБА) и "Союзом судей Азербайджана "(ССА) будет создана "Дискуссионная платформа" для обсуждения проблем в банковской сфере.
Финансы
31 мая 2024 г. 17:58
В Азербайджане будет создана Дискуссионная платформа для решения банковских проблем 

В рамках подписанного сегодня меморандума о взаимопонимании между "Ассоциацией банков Азербайджана" (АБА) и "Союзом судей Азербайджана "(ССА) будет создана "Дискуссионная платформа" для обсуждения проблем в банковской сфере.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель ассоциации Закир Нуриев.

"Нам нужна была платформа для обсуждения проблем, и мы решили ее создать. Теперь банки будут обсуждать и вносить предложения по любому вопросу через АБА и ССА, а не напрямую с организациями. Таким образом, будет обеспечена независимость судов, будет создана "Дискуссионная платформа" для обсуждения вопросов, связанных с банковским сектором и судебной системой", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bank problemləri ilə bağlı "Müzakirə platforması" yaradılacaq

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