В Азербайджане будет создана "Дискуссионная платформа" для решения банковских проблем

В рамках подписанного сегодня меморандума о взаимопонимании между "Ассоциацией банков Азербайджана" (АБА) и "Союзом судей Азербайджана "(ССА) будет создана "Дискуссионная платформа" для обсуждения проблем в банковской сфере.

В рамках подписанного сегодня меморандума о взаимопонимании между "Ассоциацией банков Азербайджана" (АБА) и "Союзом судей Азербайджана "(ССА) будет создана "Дискуссионная платформа" для обсуждения проблем в банковской сфере.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель ассоциации Закир Нуриев.

"Нам нужна была платформа для обсуждения проблем, и мы решили ее создать. Теперь банки будут обсуждать и вносить предложения по любому вопросу через АБА и ССА, а не напрямую с организациями. Таким образом, будет обеспечена независимость судов, будет создана "Дискуссионная платформа" для обсуждения вопросов, связанных с банковским сектором и судебной системой", - отметил он.