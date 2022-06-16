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Руслан Талыбов: В прошлом году в сектор финтеха в мире было инвестировано 210 млрд  долларов

Руслан Талыбов: В прошлом году в сектор финтеха в мире было инвестировано 210 млрд  долларов В 2021 году в мире в сектор финтеха было инвестировано в общей сложности 210 млрд долларов США.
Финансы
16 июня 2022 г. 12:32
Руслан Талыбов: В прошлом году в сектор финтеха в мире было инвестировано 210 млрд  долларов

В 2021 году в мире в сектор финтеха было инвестировано в общей сложности 210 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанской финтех- ассоциации Руслан Талыбов во время выступления на выставке Fintex Summit.

По его словам, четверть этой суммы, то есть 51,7 млрд долларов США, пришлись на платежные системы, называемые e-tech, а 30 млрд долларов - на сферу криптовалют.

Талыбов отметил, что в последнее время широкое распространение получили цифровые платежи, цифровой онбординг, E-KYC (знай своего клиента), BMPL (buy now, pay later - купи сейчас, плати потом), необанки: “Многие глобальные игроки выходят за рамки этих тенденций и уже предоставляют услуги своим клиентам в виде крипто-торговли, открытия определенных клиентских счетов, депозитных счетов и других форм. В настоящее время в мире наблюдается рост интереса к финтехам, особенно после пандемии COVID-19, в основном из-за того, что они создают и внедряют продукты, ориентированные на более гибкие сегменты клиентов”.

Талыбов также коснулся опыта Азербайджана в этой сфере: “Нам предстоит долгий путь. Если посмотреть на глобальный индекс инноваций, Азербайджан занимает 80-е место в мире среди 132 стран. По индексу цифрового качества жизни мы находимся на 70-м месте среди 110 стран. Тем не менее, в последнее время в нашей стране ощущается достаточный прогресс в области финтеха. В Азербайджане действуют более 20 финтех-организаций. Большая их часть находится в сфере платежных агрегаторов и продаж услуг".

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Версия на азербайджанском языке Ruslan Talıbov: "Ötən il dünyada finteks sektoruna 210 milyard dollar investisiya edilib"

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