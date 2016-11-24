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    Руководство дочерней структуры PASHA Bank в Турции будет вновь сформировано

    Состоится внеочередное общее собрание акционеров банка

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Завтра состоится внеочередное общее собрание акционеров PAŞA Yatırım Bankası - дочерней структуры ОАО PASHA Bank в Турции. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на платформу информирования общественности Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP.

    По информации, на собрании будет рассмотрен вопрос численности и избрания членов правления банка.

    Напомним, что PAŞA Yatırım Bankası основан в конце 2014 - начале 2015 года после покупки ОАО PASHA Bank акций TAİB Bank, принадлежащего Aksoy Holding. Азербайджанская сторона контролирует 99,92% акций банка. 

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