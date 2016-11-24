Руфат Асланлы: Увеличение требования к минимальному размеру капитала защитило банковский сектор от серьезных проблем

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Увеличение требования к минимальному размеру капитала коммерческих банков в предыдущие годы защитило банковский сектор от более серьезных проблем. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на проходящем в Баку банковском форуме.

"В результате происходящих в стране процессов банки столкнулись с потерями капитала. Капитализация банков, "финансовая подушка" потерпели значительные убытки. Если бы Центробанк Азербайджана не повысил в 5 раз требование к капиталу банков, сейчас бы сектор столкнулся с более серьезными проблемами", - добавил Р.Асланлы.

Глава ПНФР коснулся высокого уровня долларизации коммерческих банков: "Долларизация депозитов ранее достигала 83%, сейчас равна 80%. Стоимость обслуживания валютных кредитов, составляющих половину кредитного портфеля, выросла вдвое, увеличилось количество неработающих манатных кредитов".

По словам Р.Асланлы, в последние 15 лет в Азербайджане проводится интенсивная политика диверсификации: "Ненефтяной сектор достиг 65% ВВП, отмечается географическая диверсификация экономической активности. Это обеспечивает рост доходности государства. Короткий период политики диверсификации – 15 лет пока не позволяет полностью устранить зависимость экономики от энергоносителей".