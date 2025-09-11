Розничный товарооборот в Азербайджане за 8 месяцев вырос на 3,7%

Потребители в Азербайджане в январе-августе текущего года приобрели в розничной торговой сети товаров на сумму 40,4 млрд манатов.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

В отчетный период в торговой сети продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 22,2 млрд манатов, непродовольственных товаров – на 18,2 млрд манатов.

Согласно данным, розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,7% по сравнению с январем-августом 2024 года, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,3%, по непродовольственным товарам - на 6,7%.

В январе-июле текущего года 50,7% расходов покупателей на приобретение товаров в розничной торговой сети, пришлось на продовольственные товары, 4,3% - на напитки и табачные изделия, 12,9% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6,1% - на бензин и дизельное топливо, 4,8% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические препараты и изделия медицинского назначения, 1,3% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 17,5% - на прочие непродовольственные товары.

В отчетный период в розничной торговой сети в среднем один человек в месяц тратил 493,6 маната, в том числе 271,4 маната на продовольственные товары и табачные изделия, еще 222,2 маната - на непродовольственные товары.