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Рост ВВП США в третьем квартале стал рекордным за 70 лет

Рост ВВП США в третьем квартале стал рекордным за 70 лет До этого самым сильным был рост на 16,7% в пересчете на год в первом квартале 1950 года
Финансы
22 декабря 2020 г. 17:51
Рост ВВП США в третьем квартале стал рекордным за 70 лет

ВВП США в третьем квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на рекордные 33,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.

Показатель роста крупнейшей мировой экономики в третьем квартале стал рекордным — до этого самым сильным был рост на 16,7% в пересчете на год в первом квартале 1950 года. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что первая и вторая оценки роста ВВП США (рост на 33,1%) останутся без изменений.

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