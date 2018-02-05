Рост экономики России не превысит 2%, если власти не объявят о реформах

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Темпы роста российской экономики в 2018 году составят 1,5-2%, для их ускорения потребуется принять программу структурных реформ.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

"Главным фактором роста, по нашему мнению, можно считать завершение отрицательной фазы делового цикла и возвращение к циклическому росту. Это как раз соответствует темпам роста экономики в 1,5-2% в год, наблюдаемым в 2017 году. Аналогичных значений экономического роста в России мы ожидаем и в 2018 году", - отмечают эксперты.

По их оценке, после выборов в марте 2018 года и формирования нового состава правительства вопрос о повестке экономических реформ является "центральным пунктом как для ускорения структурных темпов роста, так и для преодоления имеющихся ограничений".

Уже сам факт принятия программы проведения структурных реформ, считают эксперты, может оказать позитивное влияние на ожидания экономических агентов, снижение неопределенности и улучшение бизнес-климата, достаточные для достижения в 2018 году темпов роста ВВП не ниже 2,5%.

"Более высокие темпы роста также возможны и зависят от конкретной повестки и последовательности шагов правительства, скорости проведения преобразований и изменения внешней деловой и политической конъюнктуры", - говорится в мониторинге.