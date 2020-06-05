​Российские банки продали 17 тонн золота

Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны - больше, чем в марте. На 1 мая объем золотых запасов банков составил 73,4 тонны.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, с начала года продано почти 17 тонн золота.

Проблема с вывозом за рубеж решилась за счет спецрейсов.

В апреле значительный объем продаж золота пришелся на Сбербанк. Банк реализовал 37,7% своих запасов, или 5,5 тонны драгметалла.

Банк России с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. До этого сделки совершались для пополнения резервов регулятора, основными продавцами обычно выступали банки.