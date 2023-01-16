Россияне купили рекордное количество недвижимости в Дубае

В Дубае свыше 86 тыс. сделок по покупке жилья было зарегистрировано за прошлый год. Это стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

В Дубае свыше 86 тыс. сделок по покупке жилья было зарегистрировано за прошлый год. Это стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes. Общая сумма проданной в Дубае за год недвижимости - 56,6 млрд долларов (+80% относительно показателей 2021 года), чаще всего среди нерезидентов ОАЭ ее приобретали россияне.

Аналитики компании связывают повышенный интерес граждан России к недвижимости в ОАЭ с санкциями и политической неопределенностью. Детали об активности россиян на рынке недвижимости Дубая компания не приводит.

Цены на недвижимость в эмирате за 2022 год выросли в среднем на 11%, интерес к рынку также проявляли граждане Великобритании, Индии, Италии и Франции. Предыдущий рекорд по количеству заключенных в Дубае сделок по недвижимости был зафиксирован в 2009 году - тогда было зарегистрировано 80 тыс. договоров купли-продажи.