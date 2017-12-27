Российские власти хотят вернуть в страну средства граждан за рубежом в 1 трлн долларов

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Объем капитала, выведенного за годы после распада СССР, колоссален. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, по оценкам Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research), российские граждане имеют за рубежом активов на сумму в 1 трлн долларов, что соответствует порядка 75% национального дохода РФ. Власти приступили к мерам для хотя бы частичного возвращения капитала в страну.

Министр финансов Антон Силуанов, реагируя на инициативу президента, предложил провести новую налоговую амнистию в 2018 году, напомнив, что в рамках предыдущей никаких преследований со стороны правоохранительных органов не было. Он пообещал, что все расчеты по новым специальным облигациям будут скрыты от внешнего контроля: сторонники анонимности будут открывать счета в российских банках, которые будут "взаимодействовать с Национальным расчетным депозитарием напрямую, минуя расчетные и учетные организации вроде Euroclear".