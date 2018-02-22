Российские госбанки контролируют 66% рынка

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году Банк России лишил лицензий 51 кредитное учреждение и осуществил санацию Открытия, Бинбанка и Промсвязьбанка.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, в результате, по данным международного рейтингового агентства Fitch, доля госбанков выросла до 66%.

По прогнозам аналитиков агентства, возможно, это не предел, так как зачистка банковского сектора страны может продлиться еще 2-3 года.

По данным Fitch, в 2017 году банковский сектор России нарастил кредитный портфель на 3 трлн рублей (53 млрд долларов) или 7%, из которых 1,4 трлн рублей (24,8 млрд долларов) оказались розничными, а 1,6 трлн рублей корпоративными кредитами. Эксперты агентства полагают, что в этом году прирост первых может составить 1-3%, а вторых - 5%.

Напомним, что, по итогам прошлого года, доля "плохих" кредитов в портфеле российских банков составила 10%, что чуть хуже показателя 2016 года в 9,5%.