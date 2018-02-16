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    Росбанк: В ближайшие полгода курс доллара не достигнет 60 рублей

    Нисходящий тренд доллара на глобальном рынке продолжится

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В ближайший год доллар ослабнет по всему спектру рынка, в первую очередь, против евро и иены. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из прогноза аналитиков Росбанка.

    Прогноз по евро/доллару на июнь 2018 и март 2019 годов составляет 1,26 и 1,32 соответственно, что позитивно для валют развивающихся стран. Прогнозный диапазон курса доллара к рублю на первый-второй кварталы текущего года установлен на уровне 57-59,6. Падение доллара на глобальном рынке позитивно скажется на валютах развивающихся стран. 

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