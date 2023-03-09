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Reuters: Нефтяные сделки России с Индией подрывают господство доллара

Reuters: Нефтяные сделки России с Индией подрывают господство доллара Санкции Запада в отношении России начали подрывать многолетнее господство доллара США в международной торговле нефтью.
Финансы
9 марта 2023 г. 06:42
Reuters: Нефтяные сделки России с Индией подрывают господство доллара

Санкции Запада в отношении России начали подрывать многолетнее господство доллара США в международной торговле нефтью.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Индия стала основным рынком сбыта поставленной морским путем российской нефти, при этом большинство сделок были заключены в других валютах. Источник агентства отметил, что многие банки в России столкнулись с последствиями санкций после начала войны в Украине, однако индийские клиенты и российские поставщики полны решимости продолжать торговать российской нефтью.

Так, в нефтяной и банковской сферах, индийская сторона с декабря 2022 года большую часть поставок нефти из РФ оплачивает рублями и дирхамами ОАЭ.

По сведениям источников, в перерасчете на американскую валюту объем упомянутых сделок за последние три месяца оценивается в несколько сотен миллионов долларов, что свидетельствует о новом этапе в торговых отношениях между странами и ослабляет позиции доллара как основной мировой валюты. Отмечается, что базирующиеся в Дубае трейдеры и российские энергетические компании добиваются недолларовых платежей за определенные нишевые сорта нефти из РФ, которые в последние недели продавались по цене выше $60 за баррель. Reuters подчеркивает, что транзакции были поддержаны тремя индийскими банками, в том числе крупнейшим банком республики - State bank of India (SBI, Государственный банк Индии).

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Версия на азербайджанском языке Reuters: Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyaları dolların hökmranlığını sarsıdır

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