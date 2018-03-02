Решение США о введении пошлин на импорт алюминия и стали привело к спаду фондовых бирж

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Таможенные пошлины на импорт алюминия и стали, которые намерен ввести президент США Дональд Трамп, рассматриваются в качестве начала "торговой войны".

Как сообщает Report, это решение способствовало резкому спаду на глобальных фондовых биржах.

Основной фондовый индекс США Dow-Jones вчера снизился на 420 пунктов или на 1,7%, до 24 609 пунктов. Сегодня германский индекс DAX снизился на 288 пунктов или на 2,4%, лондонский фондовый индекс FTSE – на 81 пункт или 1,1%. Японский индекс Nikkei упал на 543 пункта или на 2,5%.

Сегодня также ожидается резкое снижение индекса Dow-Jones. Фьючерсные контракты на сегодня показывают, что индекс снизится на 287 пунктов.

Report полагает, что инициированная США протекционистская политика представляет серьезную угрозу для мировой экономики. Однако это решение является позитивным фактором для экономики США. Оно приведет к устранению безработицы за счет оживления некоторых секторов экономики и сокращению дефицита внешней торговли. Поэтому риска долгосрочного снижения фондовых индексов США нет.