Report рассчитал реальный курс доллара в Азербайджане - АНАЛИЗ

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане в 2006-2014 годах номинальная инфляция составила 85,5%. После проведения Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в конце 2005 года деноминации национальной валюты в масштабе 1:5000, по состоянию на 3 января 2006 года официальный курс доллара к манату составил 0,9184 AZN/USD.

Согласно исследованию аналитической группы Report, если в начале 2006 года сумма потребительской корзины равнялась 100 манатам, в результате происходящей в последующие 9 лет инфляции к январю 2015 года ее стоимость выросла до 185,53 манатов, то есть покупательская способность маната адекватно снизилась.

Для выявления покупательской способности доллара США в Азербайджане в первую очередь необходимо учитывать инфляцию в Соединенных Штатах Америки в 2006-2014 годах, чтобы выявить, насколько обесценился доллар на своей родине. В исследуемый период покупательская способность доллара снизилась на 19,3%. С учетом этого, реальная инфляция (в долларовом выражении) в Азербайджане в 2006-2014 годах составляет 55,5%. То есть с вычетом импортируемой инфляции цены в Азербайджане в 2006-2015 годах выросли на 55,5%.

Эти показатели подтверждают, что на сегодняшний день реальный курс доллара в Азербайджане составляет 1,4280 AZN/USD.

Даже если принять во внимание теорию абсолютного ППС (паритет покупательской способности), этот показатель остается неизменным. Согласно этой теории, S=P*/P, где S - номинальный валютный курс, P* - изменение цен в странах-торговых партнерах, P - уровень цен внутри страны.

В основных странах-торговых партнерах в 2006-2015 годах (по состоянию на 01.02.2015) цены выросли на 189%. В Азербайджане же рост цен составил 85,53%. В результате, номинальный курс доллара равен 1,5577 AZN.

Аналитическая группа Report считает, что в условиях открытого рынка девальвация маната может продолжиться до уровня 1,4280-1,5577 AZN/USD. Отметим, что сегодня, 18 марта, официальный курс доллара равен 1,0488 AZN.